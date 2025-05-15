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15 мая, 12:15

В Кремле ответили на вопрос о начале переговоров с Киевом в Стамбуле

Песков: Конкретика о времени начала переговоров с Украиной пока отсутствует

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В данный момент нет никакой конкретики о том, когда начнутся переговоры России и Украины в Стамбуле, и кто будет представлять на них украинскую сторону. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет никакой конкретики», — ответил на соответствующий вопрос спикер Кремля.

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Напомним, переговоры между Россией и Незалежной должны состояться 15 мая в стамбульском дворце Долмабахче. Возглавлять делегацию РФ, как и в 2022 году, будет помощник президента Владимир Мединский. Появлялась информация, что с украинской стороны будут участвовать глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров, однако пока что они в Анкаре.

Юрий Лысенко
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