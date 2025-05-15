Песков отрицает подготовку к встрече Путина и Трампа в Стамбуле
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Россия не ведёт никакой подготовки к возможной встрече российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Стамбуле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь преиздента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы готовящемся разговоре глав двух государств в Турции.
«Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведётся. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь нам пока сказать нечего», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не планирует визит в Турцию для участия в предстоящих переговорах между представителями России и Украины в роли потенциального посредника. Такое решение Трамп принял якобы после изучения списка состава российской делегации, где не нашёл российского лидера Владимира Путина.