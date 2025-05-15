В США сделали важное заявление о решающей роли Путина в урегулировании конфликта на Украине
AC: Только Путин может определить «чрезмерное» количество условий
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Согласно статье в American Conservative, окончательное решение о том, какие условия мирного урегулирования конфликта на Украине можно считать неприемлемыми, остаётся за президентом России Владимиром Путиным и российским народом в целом.
Авторы материала подчёркивают, что именно российская сторона, а не, например, глава Белого дома Дональд Трамп, должна определить границу разумных требований в мирном процессе.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, выразил мнение, что запросы российской стороны на переговорах по украинскому вопросу кажутся администрации Дональда Трампа неоправданно завышенными. При этом, по словам американского политика, в Белом доме сохраняют уверенность в заинтересованности Москвы в мирном урегулировании конфликта.
Тем временем, сегодня в Стамбуле запланированы переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую сторону будут представлять министр обороны и глава Офиса Зеленского. Сам же главарь киевского режима сегодня утром вылетел из Польши в Анкару для встречи с президентом Турции. Между тем, стало известно, что приезд Владимира Путина в Турцию не планируется.