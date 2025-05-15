Согласно статье в American Conservative, окончательное решение о том, какие условия мирного урегулирования конфликта на Украине можно считать неприемлемыми, остаётся за президентом России Владимиром Путиным и российским народом в целом.

Авторы материала подчёркивают, что именно российская сторона, а не, например, глава Белого дома Дональд Трамп, должна определить границу разумных требований в мирном процессе.