Часть делегации США прибыла в Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины

Информацию подтвердил глава дипломатического ведомства Хакан Фидан, который участвовал в неформальной встрече руководителей МИД НАТО в Анталье. По его словам, часть американского представительства уже находится в Стамбуле.

«Как вы знаете, наш президент в настоящее время принимает господина [Владимира] Зеленского в Анкаре. Российская делегация прибыла в Стамбул. Часть американской делегации находится в Стамбуле. [Госсекретарь США Марко] Рубио здесь с нами, в Анталье. И все европейские министры иностранных дел здесь. Сейчас на эту тему [украинского урегулирования] много обсуждений», — заявил Фидан.