Часть делегации США прибыла в Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины
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Делегация Соединённых Штатов прилетела в Стамбул. Об этом сообщили в турецком МИД.
Информацию подтвердил глава дипломатического ведомства Хакан Фидан, который участвовал в неформальной встрече руководителей МИД НАТО в Анталье. По его словам, часть американского представительства уже находится в Стамбуле.
«Как вы знаете, наш президент в настоящее время принимает господина [Владимира] Зеленского в Анкаре. Российская делегация прибыла в Стамбул. Часть американской делегации находится в Стамбуле. [Госсекретарь США Марко] Рубио здесь с нами, в Анталье. И все европейские министры иностранных дел здесь. Сейчас на эту тему [украинского урегулирования] много обсуждений», — заявил Фидан.
Напомним, переговоры России и Украины назначены на сегодня и должны пройти во второй половине дня в дворце Долмабахче в Стамбуле. РФ будет представлять помощник президента РФ Владимир Мединский, руководивший переговорной делегацией и в 2022 году. В состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Состав экспертов для переговоров утвердил президент России Владимир Путин. Между тем, есть шанс, что Киев и вовсе откажется от переговоров, по крайней мере, поводы для таких предположений дают хамские заявления, которые по прилёту в Турцию сделал Владимир Зеленский.