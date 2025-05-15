Трампа в отличие от Зеленского устроил уровень делегации России в Стамбуле
Трамп не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле.
«Я не разочарован делегацией, которую отправила РФ», — сказал он.
Напомним, сегодня — впервые с 2022 года — прямые переговоры между Россией и Украиной могут начаться в Стамбуле. Однако сохраняется вероятность того, что украинская сторона решит сорвать встречу. Делегация РФ с самого утра ждёт своих визави, однако те не спешат. Кроме того, Владимир Зеленский, прибывший в Анкару, начал свой визит с критики состава российской делегации. В ответ Мария Захарова призвала Зеленского воздержаться от оскорбительных высказываний, учитывая отсутствие у него соответствующего образования.