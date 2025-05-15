«Сделали невозможное возможным»: Дмитриев поблагодарил Трампа с командой за «Стамбул 2.0»
Глава РФПИ Дмитриев: Переговоры стали возможны благодаря Трампу и его команде
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Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал готовящиеся переговоры РФ и Украины в Турции. У себя в соцсети Х он отметил роль американских политиков, во многом благодаря которым «Стамбул 2.0» стал возможен.
По словам Дмитриева, вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, глава Госдепа Марко Рубио и другие ключевые союзники президента Штатов Дональда Трампа хорошо потрудились, чтобы приблизить переговоры.
«Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, Марко Рубио и основные союзники Трампа только что сделали невозможное возможным. Если они [переговоры] не будут сорваны в последнюю минуту, это может стать историческим шагом к миру», — написал Дмитриев.
Напомним, что первые с 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной могут начаться около пяти часов вечера в Стамбуле. Однако сохраняется вероятность того, что украинская сторона решит сорвать встречу. Делегация РФ с самого утра ждёт своих визави, однако те не спешат.