«Сделали невозможное возможным»: Дмитриев поблагодарил Трампа с командой за «Стамбул 2.0»

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал готовящиеся переговоры РФ и Украины в Турции. У себя в соцсети Х он отметил роль американских политиков, во многом благодаря которым «Стамбул 2.0» стал возможен.

По словам Дмитриева, вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, глава Госдепа Марко Рубио и другие ключевые союзники президента Штатов Дональда Трампа хорошо потрудились, чтобы приблизить переговоры.