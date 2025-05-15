Стало известно возможное время начала переговоров России и Украины
Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться через три часа
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Переговоры российской и украинской делегаций могут стартовать в Стамбуле через три часа. Сколько конкретно будет идти встреча представителей двух государств — неизвестно. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с информацией.
«Ориентировочно через три часа», — ответил источник на вопрос о том, когда может начаться встреча.
Захарова ранее уточнила, что переговоры перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции. Российская сторона продолжает находиться в Стамбуле вместе с некоторыми американскими чиновниками. При этом, где конкретно сейчас находится украинская делегация уточнять не стали.
Напомним, что российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Состав экспертов для переговоров утверждён президентом. Российская сторона уже прибыла в Стамбул и готова к встрече. Однако существует вероятность, что украинская делегация откажется от участия. Владимир Зеленский, прибыв в Турцию, выразил недовольство уровнем российских представителей в резкой форме.