Стало известно возможное время начала переговоров России и Украины

Переговоры российской и украинской делегаций могут стартовать в Стамбуле через три часа. Сколько конкретно будет идти встреча представителей двух государств — неизвестно. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с информацией.

«Ориентировочно через три часа», — ответил источник на вопрос о том, когда может начаться встреча.

Захарова ранее уточнила, что переговоры перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции. Российская сторона продолжает находиться в Стамбуле вместе с некоторыми американскими чиновниками. При этом, где конкретно сейчас находится украинская делегация уточнять не стали.