В Кремлёвском пуле связали перенос старта встречи в Стамбуле с реверансом Эрдогану

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев объяснил у себя в телеграм-канале, чем вызвана задержка начала переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. По его словам, всему виной параллельная встреча, которая проходит в Анкаре. Там, как уже рассказывал Life.ru, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским беседует с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

«Ели бы переговоры в Стамбуле шли параллельно, то всё внимание мировых СМИ было бы приковано к российской делегации, а хозяин площадки Эрдоган был бы никому не нужен, просто выпал бы из повестки. А так он тоже получит свою порцию новостей», — объясняет Юнашев.

Важен, по его мнению, и тот факт, что начать переговоры одновременно с мероприятием в Анкаре — значило бы фактически «отмести» возможность присутствия Зеленского.

«А так у него сохраняется шанс принять участие в стамбульской встрече. Воспользуется ли?», — задаётся вопросом журналист.