В Кремлёвском пуле связали перенос старта встречи в Стамбуле с реверансом Эрдогану
Журналист Юнашев: Начало переговоров в Стамбуле сдвинули ради Эрдогана
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Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев объяснил у себя в телеграм-канале, чем вызвана задержка начала переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. По его словам, всему виной параллельная встреча, которая проходит в Анкаре. Там, как уже рассказывал Life.ru, украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским беседует с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
«Ели бы переговоры в Стамбуле шли параллельно, то всё внимание мировых СМИ было бы приковано к российской делегации, а хозяин площадки Эрдоган был бы никому не нужен, просто выпал бы из повестки. А так он тоже получит свою порцию новостей», — объясняет Юнашев.
Важен, по его мнению, и тот факт, что начать переговоры одновременно с мероприятием в Анкаре — значило бы фактически «отмести» возможность присутствия Зеленского.
«А так у него сохраняется шанс принять участие в стамбульской встрече. Воспользуется ли?», — задаётся вопросом журналист.
Напомним, что делегацию России, как и на переговорах в 2022 году, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также за стол переговоров сядут замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы МО Александр Фомин. Кроме того, Путин утвердил состав экспертов для переговоров. Наши переговорщики уже находятся в Стамбуле, а вот украинская делегация, возможно, и вовсе откажется от встречи — Зеленского не устроил уровень представителей России, о чём он в хамском тоне поспешил заявить, едва ступив на турецкую землю.