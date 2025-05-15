Министр обороны Украины замечен в Анкаре, пока российская делегация в полном составе ждёт его в Стамбуле
В Анкару прилетели глава СБУ Малюк и глава Минобороны Украины Умеров
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Глава СБУ Василий Малюк и глава Минобороны Украины Рустем Умеров прибыли в Анкару, где сегодня пройдёт встреча Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом. Кадры их прилёта опубликовали украинские СМИ. Отметим, что Умеров заявлен как участник переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Наши переговорщики уже там, но украинская делегация, возможно, и вовсе откажется от встречи — Зеленского не устроил уровень представителей России, о чём он в хамском тоне поспешил заявить, едва ступив на турецкую землю.
Напомним, что делегацию России, как и на переговорах в 2022 году, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также за стол переговоров сядут замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы МО Александр Фомин. Кроме того, Путин утвердил состав экспертов для переговоров. В список вошли первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, который сыграл ключевую роль в сдаче гарнизона «Азовстали», где после начала специальной военной операции сдались около двух тысяч украинских военнослужащих.