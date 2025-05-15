Министр обороны Украины замечен в Анкаре, пока российская делегация в полном составе ждёт его в Стамбуле

Глава СБУ Василий Малюк и глава Минобороны Украины Рустем Умеров прибыли в Анкару, где сегодня пройдёт встреча Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом. Кадры их прилёта опубликовали украинские СМИ. Отметим, что Умеров заявлен как участник переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Наши переговорщики уже там, но украинская делегация, возможно, и вовсе откажется от встречи — Зеленского не устроил уровень представителей России, о чём он в хамском тоне поспешил заявить, едва ступив на турецкую землю.