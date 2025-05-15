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Регион
15 мая, 11:27

Путин на совещании по переговорам поставил дипломатические цели перед делегацией

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Перед тем, как российская делегация вылетела в Стамбул, президент РФ Владимир Путин провёл с переговорщиками совещание. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Президент заслушал доклады, подвёл итоги, определил стоящие перед делегацией задачи и переговорную позицию.

Как стало известно Life.ru, в мероприятии участвовали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь СБ Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, а также командующие всеми группировками ВС РФ в зоне СВО. Также присутствовали помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Все участники встречи предоставили главе РФ доклады в рамках своих компетенций. По их итогам Владимир Путин поставил дипломатические цели перед делегацией.

Песков заявил, что в ближайших планах у Путина нет визита в Стамбул
Песков заявил, что в ближайших планах у Путина нет визита в Стамбул

Ранее стало известно, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут стартовать около пяти часов вечера. Пока сложно сказать, сколько продлится встреча. Также есть вероятность, что украинская сторона откажется от участия.

Александр Юнашев
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