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15 мая, 11:14

Песков заявил, что в ближайших планах у Путина нет визита в Стамбул

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В планах у президента России Владимира Путина нет визита в Стамбул. Об этом в беседе с журналистами 15 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Стамбуле находится делегация российских переговорщиков, которые ждут прибытия украинской стороны.

«Таких планов в настоящий момент нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на уточняющий вопрос о личном участии президента России в переговорах.

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Напомним, что российскую делегацию на переговорах, как и в 2022 году, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В составе делегации также находятся заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. А вот украинская сторона и вовсе может отказаться от участия, поскольку президента Украины Владимира Зеленского не устроил уровень российских представителей. Об этом он заявил в резкой форме сразу после прибытия в Турцию.

Марина Фещенко
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