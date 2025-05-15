Песков заявил, что в ближайших планах у Путина нет визита в Стамбул

В планах у президента России Владимира Путина нет визита в Стамбул. Об этом в беседе с журналистами 15 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что российскую делегацию на переговорах, как и в 2022 году, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В составе делегации также находятся заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. А вот украинская сторона и вовсе может отказаться от участия, поскольку президента Украины Владимира Зеленского не устроил уровень российских представителей. Об этом он заявил в резкой форме сразу после прибытия в Турцию.