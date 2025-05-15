Зеленский заявил, что Эрдоган солидарен с ним в вопросе «украинского Крыма»
Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом тот разделил его позицию об «украинском Крыме». Он поведал, что не собирается идти на уступки Москве и отказываться от утерянных земель, в том числе от полуострова.
«Крым — это часть Украины. И Турция, слава Богу, придерживается этой позиции, полностью поддерживает Устав ООН и понимает нашу точку зрения. Крым — это Украина. Крым — украинский полуостров. Эрдоган всегда начинает разговор со мной о ситуации на Украине с вопроса о территориальной целостности», — сказал глава киевского режима на встрече с журналистами в Анкаре.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Владимир Мединский. От Украины приедут министр обороны Рустем Умеров. Однако начало встречи всё время переносится. Владимир Зеленский пожелал сначала встретиться в Анкаре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Беседа продлилась три часа. Глава киевского режима также заявил, что сам не поедет в Стамбул. В Генконсульстве РФ в Турции опровергли отмену переговоров с Украиной на фоне нарастающих слухов об этом.