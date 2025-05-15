Зеленский заявил, что Эрдоган солидарен с ним в вопросе «украинского Крыма»

Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом тот разделил его позицию об «украинском Крыме». Он поведал, что не собирается идти на уступки Москве и отказываться от утерянных земель, в том числе от полуострова.