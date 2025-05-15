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15 мая, 14:17

За главного – министр обороны: Зеленский раскрыл состав делегации на переговорах в Стамбуле

Зеленский: Умеров будет главой украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Группу украинских переговорщиков в Стамбуле возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров, с ним будет глава СБУ Василий Малюк. Об этом сообщил Владимир Зеленский на брифинге в Анкаре.

«Мы стремимся сделать первые шаги к деэскалации и положить конец этой войне, добиться прекращения огня. Я принял решение направить нашу делегацию в Стамбул — разумеется, не в полном составе. В неё войдут глава Службы безопасности, министр обороны, а также другие профессионалы — военные и сотрудники разведки. Делегацию возглавит наш министр обороны», – сказал Зеленский.

Глава киевского режима при этом уверен, что главы Минобороны РФ Андрей Белоусов присутствовать на встрече не будет. Он также отметил, что украинские делегаты прежде всего намерены обсудить с российской стороной возможное прекращение огня.

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Ранее Life.ru сообщал, что после нескольких часов тишины Владимир Зеленский заявил, что посылает украинскую делегацию в Стамбул на переговоры. При этом сам украинский политик там не появится. Известно, компанию Умерову составят глава Офиса президента Ермак, министр иностранных дел Сибига и советник главы киевского режима Жовква.

Владимир Озеров
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