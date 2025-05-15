За главного – министр обороны: Зеленский раскрыл состав делегации на переговорах в Стамбуле

Группу украинских переговорщиков в Стамбуле возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров, с ним будет глава СБУ Василий Малюк. Об этом сообщил Владимир Зеленский на брифинге в Анкаре.

«Мы стремимся сделать первые шаги к деэскалации и положить конец этой войне, добиться прекращения огня. Я принял решение направить нашу делегацию в Стамбул — разумеется, не в полном составе. В неё войдут глава Службы безопасности, министр обороны, а также другие профессионалы — военные и сотрудники разведки. Делегацию возглавит наш министр обороны», – сказал Зеленский.

Глава киевского режима при этом уверен, что главы Минобороны РФ Андрей Белоусов присутствовать на встрече не будет. Он также отметил, что украинские делегаты прежде всего намерены обсудить с российской стороной возможное прекращение огня.