Зеленский не поедет на переговоры в Стамбул, но пошлёт делегацию
AFP: Зеленский направит в Стамбул украинских переговорщиков, но сам не поедет
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Владимир Зеленский направит украинскую делегацию на встречу во дворец Долмабахче в Стамбул, где их с утра ожидают российские переговорщики. Как сообщает агентство AFP, глава киевского режима не намерен лично принимать участие во встречах с представителями Москвы.
«Зеленский направит делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле в четверг», — сказано в сообщении.
Напомним, что сегодня должны состояться прямые переговоры России и Украины. Стороны, как и в 2022 году, назначили местом встречи Стамбул. Российскую делегацию возглавил помощник президента Мединский. Также в состав вошли замминистра иностранных дел Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Костюков и заместитель министра обороны Фомин. Зеленский тоже прилетел сегодня в Турцию и, сойдя с самолёта, начал высказывать недовольство командой переговорщиков из РФ, указывая на то, что его делегаты якобы повыше рангом, ведь Киев послал министра обороны Умерова и главу Офиса президента Ермака.