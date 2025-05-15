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Регион
15 мая, 13:44

Встречи не будет?! Один из переговорщиков России отменил бронь в отеле Стамбула

Журналист Юнашев намекнул на возможную отмену переговоров РФ и Украины в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев намекнул на возможную отмену переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле по вине Владимира Зеленского. Обозреватель написал в своём телеграм-канале, что один из российских переговорщиков отказался от брони в стамбульском отеле.

«Пока все ждут начала переговоров в Стамбуле, расскажу, что один из членов нашей переговорной группы отменил бронирование в пятизвёздочном стамбульском отеле», — утверждает Юнашев.

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Напомним, мировая общественность ждёт встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, которую ранее инициировал президент России Владимир Путин. Однако переговоры уже переносились по вине Киева, хотя изначально были назначены на утро 15 мая. Владимир Зеленский решил сначала слетать в Анкару и увидеться с турецким лидеров Реджепом Эрдоганом, а только потом якобы принять решение о визите украинской делегации в Стамбул. После его прибытия город всколыхнуло землетрясение.

Александр Юнашев
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