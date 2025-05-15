Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев намекнул на возможную отмену переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле по вине Владимира Зеленского. Обозреватель написал в своём телеграм-канале, что один из российских переговорщиков отказался от брони в стамбульском отеле.

«Пока все ждут начала переговоров в Стамбуле, расскажу, что один из членов нашей переговорной группы отменил бронирование в пятизвёздочном стамбульском отеле», — утверждает Юнашев.

Напомним, мировая общественность ждёт встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, которую ранее инициировал президент России Владимир Путин. Однако переговоры уже переносились по вине Киева, хотя изначально были назначены на утро 15 мая. Владимир Зеленский решил сначала слетать в Анкару и увидеться с турецким лидеров Реджепом Эрдоганом, а только потом якобы принять решение о визите украинской делегации в Стамбул. После его прибытия город всколыхнуло землетрясение.