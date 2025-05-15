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15 мая, 13:26

Встреча Эрдогана с Зеленским завершилась в Анкаре спустя 3 часа

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

В Анкаре завершилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским, сообщает агентство Anadolu.

Переговоры продолжались почти 3 часа. Предполагалось, что после этого Зеленский выступит с заявлением. Затем он собирался вылететь в Стамбул, где сегодня должны пройти встреча с делегацией РФ.

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Представители России с самого утра ждут своих визави в Стамбуле, однако те не спешат. Кроме того, Владимир Зеленский, прибывший в Анкару, начал свой визит с критики состава российской делегации. В ответ Мария Захарова призвала Зеленского воздержаться от оскорбительных высказываний, учитывая отсутствие у него соответствующего образования. А вот Дональда Трампа в отличие от Зеленского устроил уровень делегации России.

Александра Вишнякова
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