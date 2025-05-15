Анкару всколыхнуло землетрясение после прибытия Зеленского с командой министров

Напомним, что сейчас в Анкаре находится украинская делегация совместно с главой киевского режима Владимиром Зеленским. С ним, в том числе глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Политик прибыли в столицу Турции для того, чтобы встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа проходит в президентском комплексе примерно с 13 часов дня. Ожидается, что после встречи делегация вылетит на переговоры с Россией в Стамбул.