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15 мая, 13:15

Анкару всколыхнуло землетрясение после прибытия Зеленского с командой министров

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Анкарой, куда прибыл Зеленский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha

В турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2, небольшие подземные толчки были зафиксированы в Анкаре. До столицы дошла остаточная волна.

По данным правительственного Управления по ЧС, землетрясение отчётливо ощущалось в домах. О пострадавших и разрушениях информации нет.

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Напомним, что сейчас в Анкаре находится украинская делегация совместно с главой киевского режима Владимиром Зеленским. С ним, в том числе глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Политик прибыли в столицу Турции для того, чтобы встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа проходит в президентском комплексе примерно с 13 часов дня. Ожидается, что после встречи делегация вылетит на переговоры с Россией в Стамбул.

Наталья Афонина
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