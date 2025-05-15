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15 мая, 13:49

Лавров: Зеленский боится своих нацистских батальонов «Азов»* и «Айдар»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hussein Eddeb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hussein Eddeb

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что батальоны, придерживающиеся нацистских взглядов, считаются в ВСУ наиболее опытными подразделениями. По его словам, Владимир Зеленский боится их.

«Самые опытные, как они говорят, боевые подразделения вооружённых сил Украины — это нацистские батальоны. «Азов»*, «Айдар»*, которые сейчас поднимают голову, и которых очень боится Зеленский», — сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Зеленский утратил контроль над некоторыми подразделениями Вооружённых сил Украины. По словам представителя Кремля, ряд националистических батальонов больше не подчиняются киевскому руководству.

* Террористические организации, запрещенные на территории России

Александра Мышляева
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