Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что батальоны, придерживающиеся нацистских взглядов, считаются в ВСУ наиболее опытными подразделениями. По его словам, Владимир Зеленский боится их.

«Самые опытные, как они говорят, боевые подразделения вооружённых сил Украины — это нацистские батальоны. «Азов»*, «Айдар»*, которые сейчас поднимают голову, и которых очень боится Зеленский», — сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Зеленский утратил контроль над некоторыми подразделениями Вооружённых сил Украины. По словам представителя Кремля, ряд националистических батальонов больше не подчиняются киевскому руководству.