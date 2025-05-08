Британский наёмник Кристофер Гаррет с позывным Свомпи, ранее заочно осуждённый в ДНР на 14,5 лет лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в Харьковской области. Об этом сообщает газета Telegraph.

«Бывший британский солдат, отправившийся на Украину для помощи в разминировании, погиб в результате «инцидента» на востоке страны. Сорокалетний Крис Гаррет погиб недалеко от города Изюма», — говорится в публикации.

Во вторник стало известно, что Гаррет получил серьёзные ранения в районе Изюма. Источник, связанный с организацией Prevail, основанной Гарретом, подтвердил эту информацию.

Обстоятельства его смерти расследуются украинскими властями. Сообщается, что вместе с Гарретом был ликвидирован ещё один иностранный наёмник, имя которого пока не установлено.

Напомним, в марте текущего года верховный суд ДНР заочно приговорил Гаррета к 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно материалам дела, Гаррет в период с января 2015 по декабрь 2017 года добровольно вступил на Украине в ряды военизированного националистического объединения «Азов»*. После возвращения домой в конце 2017 года, в феврале 2022 года Гаррет повторно прибыл на Украину и присоединился к Интернациональному легиону, где принимал участие в боевых действиях до ноября 2024 года.