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Регион
7 мая, 17:55

ВСУ ударили из HIMARS по оживлённой трассе в Донецке

Переверзев: ВСУ ударили из HIMARS по трассе в Донецке, информации о жертвах нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

ВСУ ударили из HIMARS по оживлённой трассе в Петровском районе Донецка. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Об этом заявил начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины Сергей Переверзев.

«Обстрел вёлся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, ракетами кассетного типа. К сожалению, на трассе можно видеть сгоревший автомобиль, трасса оживлённая», — сказал Переверзев.

Ранее сообщалось, что в Курской области под обстрел ВСУ попали промышленные объекты: автотранспортный цех «Промсахара» и бройлерный цех птицефабрики «Черкизово». К счастью, в обоих случаях жертв и пострадавших нет.

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Полина Никифорова
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