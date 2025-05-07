ВСУ ударили из HIMARS по оживлённой трассе в Донецке

ВСУ ударили из HIMARS по оживлённой трассе в Петровском районе Донецка. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Об этом заявил начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины Сергей Переверзев.

«Обстрел вёлся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, ракетами кассетного типа. К сожалению, на трассе можно видеть сгоревший автомобиль, трасса оживлённая», — сказал Переверзев.