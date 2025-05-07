В курском приграничье под удары ВСУ попали два предприятия

В Курской области под обстрел ВСУ попали промышленные объекты: автотранспортный цех «Промсахара» и бройлерный цех птицефабрики «Черкизово». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В посёлке имени Куйбышева Рыльского района в результате обстрела сахарного завода пострадали крыша, фасад и окна здания. Кроме того, повреждены экскаватор и личный транспорт работников предприятия. Удар по птицефабрике в деревне Бекетово Горшеченского района, по словам Хинштейна, пришёлся накануне.