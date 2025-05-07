Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 17:51

В курском приграничье под удары ВСУ попали два предприятия

Хинштейн: ВСУ атаковали цех сахарного завода и птицефабрику в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

В Курской области под обстрел ВСУ попали промышленные объекты: автотранспортный цех «Промсахара» и бройлерный цех птицефабрики «Черкизово». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В посёлке имени Куйбышева Рыльского района в результате обстрела сахарного завода пострадали крыша, фасад и окна здания. Кроме того, повреждены экскаватор и личный транспорт работников предприятия. Удар по птицефабрике в деревне Бекетово Горшеченского района, по словам Хинштейна, пришёлся накануне.

«К счастью, в обоих случаях жертв и пострадавших нет», — подчеркнул он в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на подлёте к Москве было сбито ещё пять украинских беспилотников. До этого Минобороны сегодня заявляло, что российские регионы атаковали более 500 дронов.

Российские силы разгромили военные объекты ВСУ в 149 районах
Российские силы разгромили военные объекты ВСУ в 149 районах
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar