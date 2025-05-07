В курском приграничье под удары ВСУ попали два предприятия
Хинштейн: ВСУ атаковали цех сахарного завода и птицефабрику в Курской области
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В Курской области под обстрел ВСУ попали промышленные объекты: автотранспортный цех «Промсахара» и бройлерный цех птицефабрики «Черкизово». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В посёлке имени Куйбышева Рыльского района в результате обстрела сахарного завода пострадали крыша, фасад и окна здания. Кроме того, повреждены экскаватор и личный транспорт работников предприятия. Удар по птицефабрике в деревне Бекетово Горшеченского района, по словам Хинштейна, пришёлся накануне.
«К счастью, в обоих случаях жертв и пострадавших нет», — подчеркнул он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на подлёте к Москве было сбито ещё пять украинских беспилотников. До этого Минобороны сегодня заявляло, что российские регионы атаковали более 500 дронов.