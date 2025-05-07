Собянин сообщил об уничтожении ещё пяти летевших на Москву дронов
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На подлёте к Москве сбито ещё пять украинских беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.
«Благодаря работе ПВО Минобороны на подлёте к Москве сбито ещё пять вражеских БПЛА. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин в телеграм-канале.
Несколько минут назад Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила ещё два беспилотника на подлёте к столице. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. До этого Минобороны сегодня заявляло, что российские регионы атаковали более 500 дронов.