Отражена атака ещё двух украинских дронов, летевших на Москву

Отражена атака ещё двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух очередных украинских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.