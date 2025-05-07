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Регион
7 мая, 16:43

Отражена атака ещё двух украинских дронов, летевших на Москву

Собянин: Отражена атака ещё двух украинских беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Отражена атака ещё двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух очередных украинских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», написал Собянин в телеграм-канале.

Несколько минут назад Росавиация сообщила, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 19:15 по мск введены в аэропорту Домодедово.

Минобороны сегодня заявляло, что российские регионы атаковали более 500 дронов. Сергей Собянин после этого сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву.

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Наталья Демьянова
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