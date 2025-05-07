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Регион
7 мая, 14:53

Собянин сообщил об уничтожении второго за час дрона, летевшего на Москву

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/SuriPics168

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/SuriPics168

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении второго за час украинского дрона, летевшего на столицу.

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

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О том, что украинский беспилотник сбили в небе над подмосковным Раменским, сообщалось ранее 7 мая. Затем Собянин отчитался, что один БПЛА, летевший на Москву, был сбит. Всего же за последние сутки средства ПВО над территорией России сбили более 500 дронов ВСУ. Из-за этого была ограничена работа ряда аэропортов, что привело к задержкам и отменам рейсов.

Александра Вишнякова
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