ВСУ атаковали храм Димитрия Солунского в Курской области

В селе Сальное Курской области горит храм Великомученика Димитрия Солунского. Возгорание началось после прилёта в святыню украинского дрона. Инцидент произошёл спустя несколько часов после объявления о трёхдневном перемирии. Об этом сообщает Mash.

Здание церкви в данный момент горит, особенно сильно от огня пострадала крыша. Местные жители своими силами пытаются потушить пожар и спасти уцелевшие иконы. К месту происшествия уже направлены экстренные службы.

Здание, где сейчас расположен храм Великомученика Димитрия Солунского, было построено в 1910 году. На протяжении советского периода оно использовалось в качестве школы. Возвращение к первоначальной функции, то есть проведению богослужений, произошло в 2001 году.