ВСУ атаковали храм Димитрия Солунского в Курской области
Mash: В Курской области горит храм Димитрия Солунского после атаки дрона ВСУ
В селе Сальное Курской области горит храм Великомученика Димитрия Солунского. Возгорание началось после прилёта в святыню украинского дрона. Инцидент произошёл спустя несколько часов после объявления о трёхдневном перемирии. Об этом сообщает Mash.
Здание церкви в данный момент горит, особенно сильно от огня пострадала крыша. Местные жители своими силами пытаются потушить пожар и спасти уцелевшие иконы. К месту происшествия уже направлены экстренные службы.
Здание, где сейчас расположен храм Великомученика Димитрия Солунского, было построено в 1910 году. На протяжении советского периода оно использовалось в качестве школы. Возвращение к первоначальной функции, то есть проведению богослужений, произошло в 2001 году.
Напомним, ранее ВСУ уже атаковали православные святыни. Так, 3 мая в результате детонации украинского дрона в селе Толоконное Белгородской области загорелись купола на храме Георгия Победоносца. Прибывшие пожарные смогли быстро локализовать пламя. На следующий день — 4 мая — ВСУ снова ударили по церкви в Белгородской области. На этот раз их целью стал храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори.