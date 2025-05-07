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7 мая, 12:26

Воздушный коллапс: Атаки БПЛА парализовали работу многих российских аэропортов

Mash: Массовая отмена рейсов наблюдается в аэропортах РФ из-за атак БПЛА

Аэропорт. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Аэропорт. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Атаки БПЛА привели к масштабным сбоям в работе ведущих аэропортов России. Об этом пишет Mash.

Как отмечает телеграм-канал, масштабные сбои в работе московских аэропортов привели к задержкам и отменам множества рейсов. В Домодедово задержано 80 и отменено 28 рейсов. Во Внуково 27 рейсов задерживаются, а пассажиры вынуждены проводить в ожидании до 12 часов. В Шереметьево задержки коснулись 122 рейсов. 82 самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы.

В петербургском аэропорту Пулково отменены девять рейсов на вылет и семь на прилёт. Наблюдаются задержки и скопления самолётов, ожидающих вылета.

Кроме того, задержаны десятки рейсов в аэропортах Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Норильска, Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Минеральных Вод, Махачкалы и Карачаево-Черкесии.

Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса
Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса

Напомним, 7 мая сообщалось о введении ограничений на вылет и прилёт в некоторых аэропортах России в связи с угрозой атаки БПЛА. В частности, в аэропорту Пулково также застрял певец Николай Басков, который не может вылететь в Москву более шести часов.

Мария Любицкая
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