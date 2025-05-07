Воздушный коллапс: Атаки БПЛА парализовали работу многих российских аэропортов
Mash: Массовая отмена рейсов наблюдается в аэропортах РФ из-за атак БПЛА
Аэропорт. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Атаки БПЛА привели к масштабным сбоям в работе ведущих аэропортов России. Об этом пишет Mash.
Как отмечает телеграм-канал, масштабные сбои в работе московских аэропортов привели к задержкам и отменам множества рейсов. В Домодедово задержано 80 и отменено 28 рейсов. Во Внуково 27 рейсов задерживаются, а пассажиры вынуждены проводить в ожидании до 12 часов. В Шереметьево задержки коснулись 122 рейсов. 82 самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы.
В петербургском аэропорту Пулково отменены девять рейсов на вылет и семь на прилёт. Наблюдаются задержки и скопления самолётов, ожидающих вылета.
Кроме того, задержаны десятки рейсов в аэропортах Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Норильска, Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Минеральных Вод, Махачкалы и Карачаево-Черкесии.
Напомним, 7 мая сообщалось о введении ограничений на вылет и прилёт в некоторых аэропортах России в связи с угрозой атаки БПЛА. В частности, в аэропорту Пулково также застрял певец Николай Басков, который не может вылететь в Москву более шести часов.