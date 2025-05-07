Воздушный коллапс: Атаки БПЛА парализовали работу многих российских аэропортов

Атаки БПЛА привели к масштабным сбоям в работе ведущих аэропортов России. Об этом пишет Mash.

Как отмечает телеграм-канал, масштабные сбои в работе московских аэропортов привели к задержкам и отменам множества рейсов. В Домодедово задержано 80 и отменено 28 рейсов. Во Внуково 27 рейсов задерживаются, а пассажиры вынуждены проводить в ожидании до 12 часов. В Шереметьево задержки коснулись 122 рейсов. 82 самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы.

В петербургском аэропорту Пулково отменены девять рейсов на вылет и семь на прилёт. Наблюдаются задержки и скопления самолётов, ожидающих вылета.