Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса

Многие российские аэропорты сегодня столкнулись с ограничениями, закрываясь и на вылет, и на прилёт из-за угрозы атаки дронов. Путешественники застряли в залах ожидания и салонах самолётов не на один час. Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина рассказала читателям Life.ru, что делать, если ваш рейс отложили или отменили, и что вам обязан предоставить перевозчик, и когда положена компенсация.

По словам эксперта, в российском правовом поле все эти вопросы урегулированы достаточно конкретно. Перевозчик обязан действовать в соответствии с нормами Воздушного кодекса, Закона о защите прав потребителей и Федеральных авиационных правил.

Если рейс задержали

С момента, как время отправления, указанное в билете, миновало, а посадка не началась, запускается отсчёт обязанностей перевозчика: Если прошло более двух часов , пассажиру обязаны предоставить прохладительные напитки, а также возможность совершить два звонка или отправить два электронных сообщения.

, пассажиру обязаны предоставить прохладительные напитки, а также возможность совершить два звонка или отправить два электронных сообщения. При четырёхчасовой задержке добавляется право на горячее питание, а при шестичасовой — его регулярное предоставление каждые шесть часов в дневное и каждые восемь — в ночное время.

добавляется право на горячее питание, а при — его регулярное предоставление каждые шесть часов в дневное и каждые восемь — в ночное время. Восьмичасовая задержка в дневное время (или шестичасовая — в ночное) требует от перевозчика размещения в гостинице и организации трансфера туда и обратно. Отдельное право — доступ к камере хранения багажа, предоставляемый вне зависимости от времени задержки.

в дневное время (или шестичасовая — в ночное) требует от перевозчика размещения в гостинице и организации трансфера туда и обратно. Отдельное право — доступ к камере хранения багажа, предоставляемый вне зависимости от времени задержки. Пассажир с ребёнком до семи лет может рассчитывать на предоставление комнаты матери и ребёнка, причём также вне зависимости от длительности ожидания.

может рассчитывать на предоставление комнаты матери и ребёнка, причём также вне зависимости от длительности ожидания. Если же пассажир решает отказаться от перелёта, задержка будет считаться вынужденной, и даже в случае невозвратного билета авиакомпания обязана произвести возврат денежных средств.

Документальным подтверждением задержки служит отметка в маршрутной квитанции. Если её невозможно получить, подойдут фотографии табло вылетов или скриншоты с онлайн-табло. В случае дополнительных убытков (например, из-за упущенного стыковочного рейса) пассажир вправе требовать их возмещения. Размер компенсации может составить до 50% от стоимости билета или быть ограничен положениями международных соглашений, таких как Монреальская конвенция — если она применяется.

Если рейс отменили

В ситуации отмены рейса пассажир также может потребовать возврата полной стоимости билета, включая сборы и оплату услуг повышенной комфортности, если они не были предоставлены. Альтернативой может быть оформление нового маршрута. Когда отмена произошла за несколько дней до вылета, возможен возврат или переоформление билета. Если рейс отменили в день вылета, то перевозчик может предложить перелёт другой авиакомпанией. В этом случае вопрос — в наличии вины перевозчика: если она установлена, переоформление производится без доплат.

Если перевозчик отказывается исполнять обязанности, необходимо составить претензию с описанием требований. Она подаётся в аэропорту либо направляется заказным письмом с описью вложения. В случае отказа в удовлетворении претензии спор может быть передан в суд. Досудебный порядок урегулирования является обязательным. При этом суд вправе присудить не только возмещение убытков, но и компенсацию морального вреда, а также штраф за отказ перевозчика удовлетворить претензию добровольно.