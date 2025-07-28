Аэрофлот отменил часть рейсов из-за масштабного сбоя в IT-инфраструктуре
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«Аэрофлот» отменяет часть рейсов из-за масштабного сбоя в ИТ-системах. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
«В связи со сбоем в ИТ-инфраструктуре авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания полётов, в том числе путём частичной отмены рейсов», — сказано в публикации.
Пассажирам рекомендовано проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов и официальных ресурсах авиакомпании. Тем, чьи рейсы отменены, будут доступны возврат средств или переоформление билетов после восстановления работы систем. Специалисты «Аэрофлота» экстренно работают над устранением сбоя.
Ранее Life.ru сообщал, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит ситуацию в воздушных гаванях Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска. Внимание надзорного ведомства привлекли задержки рейсов авиаперевозчиков Nordwind Airlines и «Икар», из-за которых более чем тысяче пассажиров пришлось задержаться в аэропортах.