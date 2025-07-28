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28 июля, 11:45

Аэрофлот отменил часть рейсов из-за масштабного сбоя в IT-инфраструктуре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Zimovskoy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Zimovskoy

«Аэрофлот» отменяет часть рейсов из-за масштабного сбоя в ИТ-системах. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«В связи со сбоем в ИТ-инфраструктуре авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания полётов, в том числе путём частичной отмены рейсов», сказано в публикации.

Пассажирам рекомендовано проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов и официальных ресурсах авиакомпании. Тем, чьи рейсы отменены, будут доступны возврат средств или переоформление билетов после восстановления работы систем. Специалисты «Аэрофлота» экстренно работают над устранением сбоя.

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Юрий Лысенко
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