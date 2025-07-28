Более тысячи пассажиров застряли в аэропортах Сибири из-за задержки рейсов

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска. Это происходит из-за задержек рейсов авиакомпаний Nordwind Airlines и «Икар», сообщает ведомство.

«В международном аэропорту Горно-Алтайска по причине позднего прибытия воздушного судна задержано выполнение рейса авиакомпании «Северный ветер» в город Казань. В настоящее время 170 пассажиров, из них 6 детей, ожидают посадки на борт», — говорится в сообщении.

Кроме того, в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина (Толмачёво) из-за позднего прибытия воздушного судна задержаны рейсы авиакомпании «Икар» на Пхукет (Таиланд). Вылетают более 430 пассажиров, включая 71 ребёнка.

Ситуация не лучше и в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова. Там также объявлена задержка рейса авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург по причине позднего прибытия борта. Сейчас посадку ожидают 167 пассажиров, в том числе 8 детей. При этом, согласно онлайн-табло кемеровского аэропорта, на задержанный рейс уже объявлена посадка.

В международном аэропорту Томска имени Н.И. Камова по аналогичной причине задерживается рейс авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург. Вылетают свыше 170 пассажиров, включая 21 ребёнка. Также задержка рейса объявлена в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д.М. Карбышева. На борт ожидают посадки более 155 пассажиров, в том числе 28 детей.