В Калининграде задерживаются десятки авиарейсов

В аэропорту Храброво (Калининград) отмечаются массовые задержки авиарейсов. По данным онлайн-табло и официальной информации Росавиации, в калининградском аэропорту в настоящее время задерживаются как прибывающие, так и вылетающие рейсы, включая направления в Москву и Санкт-Петербург.

Авиационные власти проводят корректировку расписания в целях обеспечения безопасности пассажиров. Как пояснили в Росавиации, временные ограничения, ранее введённые в петербургском аэропорту Пулково, повлияли на воздушные трассы, используемые для полётов в Калининградскую область.

Хотя угроза атаки беспилотников в Ленинградской области уже устранена, и Пулково возобновил работу, последствия ограничений продолжают сказываться на авиасообщении с Калининградом.