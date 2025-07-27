В Калининграде задерживаются десятки авиарейсов
Росавиация: В калининградском аэропорту Храброво массовые задержки рейсов
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В аэропорту Храброво (Калининград) отмечаются массовые задержки авиарейсов. По данным онлайн-табло и официальной информации Росавиации, в калининградском аэропорту в настоящее время задерживаются как прибывающие, так и вылетающие рейсы, включая направления в Москву и Санкт-Петербург.
Авиационные власти проводят корректировку расписания в целях обеспечения безопасности пассажиров. Как пояснили в Росавиации, временные ограничения, ранее введённые в петербургском аэропорту Пулково, повлияли на воздушные трассы, используемые для полётов в Калининградскую область.
Хотя угроза атаки беспилотников в Ленинградской области уже устранена, и Пулково возобновил работу, последствия ограничений продолжают сказываться на авиасообщении с Калининградом.
Сейчас аэропорт Храброво продолжает работать в штатном режиме, однако пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание вылетов и прилётов. В Росавиации подчёркивают, что все принимаемые меры направлены исключительно на обеспечение безопасности воздушного движения.
Ранее петербургский аэропорт Пулково столкнулся с серьёзными перебоями в работе. Временные ограничения воздушного пространства привели к отмене 49 вылетов и задержке 62 прибывающих рейсов по данным на утро того дня. Причиной введения ограничений стала воздушная угроза — российские системы ПВО уничтожили более десяти украинских беспилотников, приближавшихся к городу. После ликвидации угрозы аэропорт вернулся к нормальной работе, однако сохраняется требование обязательного согласования вылетов с ответственными службами.