Более 100 рейсов задержали в аэропорту Пулково из-за налёта десятка дронов ВСУ

В аэропорту Пулково задержаны более сотни рейсов из-за введённых ограничений. Из онлайн-табло следует, что 49 самолётов не могут вылететь, а 62 рейса задерживаются с прибытием.

Тем временем, жители Ленинградской области сообщают о громких звуках, похожих на взрывы. Особенно часто их слышали во Всеволожском районе. Система ПВО работает по украинским беспилотникам. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении уже 10 дронов.

«В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении. В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА стали причиной возгорания строений в частном секторе. Пожар локализован», – информирует глава региона.