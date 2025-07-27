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Регион
27 июля, 01:35

Уже четыре аэропорта в России временно закрыли для безопасности

Росавиация временно закрыла аэропорты Нижнего Новгорода и Пскова

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Аэропорты Нижнего Новгорода и Пскова временно закрыли на приём и выпуск самолётов. Ограничения в обеих воздушных гаванях ввели в целях обеспечения безопасности полётов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты Стригино и Псков временно закрыли 27 июля около четырёх утра по московскому времени.

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Кроме этого продолжают оставаться закрытыми ещё два аэропорта — в Волгограде и Калуге. Там временные ограничения начали действовать ещё ночью. Ограничительные меры приняли по той же причине — обеспечение безопасности.

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Лия Мурадьян
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