Уже четыре аэропорта в России временно закрыли для безопасности

Аэропорты Нижнего Новгорода и Пскова временно закрыли на приём и выпуск самолётов. Ограничения в обеих воздушных гаванях ввели в целях обеспечения безопасности полётов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты Стригино и Псков временно закрыли 27 июля около четырёх утра по московскому времени.