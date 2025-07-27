Уже четыре аэропорта в России временно закрыли для безопасности
Росавиация временно закрыла аэропорты Нижнего Новгорода и Пскова
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Аэропорты Нижнего Новгорода и Пскова временно закрыли на приём и выпуск самолётов. Ограничения в обеих воздушных гаванях ввели в целях обеспечения безопасности полётов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорты Стригино и Псков временно закрыли 27 июля около четырёх утра по московскому времени.
Кроме этого продолжают оставаться закрытыми ещё два аэропорта — в Волгограде и Калуге. Там временные ограничения начали действовать ещё ночью. Ограничительные меры приняли по той же причине — обеспечение безопасности.