Силы ПВО и РЭБ сбили над Смоленской областью шесть украинских БПЛА

Шесть украинских беспилотников сбили над Смоленской областью российские силы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы ночью 27 июля. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

По предварительным данным, в результате налёта БПЛА в Смоленской области никто не пострадал. Также обошлось без повреждений на объектах инфраструктуры.

«От лица жителей Смоленской области благодарю наших военных за слаженную работу!» — написал Анохин.

Население просят сообщать о случаях обнаружения обломков по телефону 112.