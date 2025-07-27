ВСУ ночью попытались атаковать Волгоградскую область беспилотниками
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Ночью в воскресенье Волгоградская область подверглась попытке атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Подразделения противовоздушной обороны России успешно отразили атаку ВСУ, пострадавших в результате воздушного налёта на регион нет.
Тем не менее, в результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. В настоящее время специалисты оперативных и ремонтных служб, а также сотрудники РЖД работают на месте происшествия для уточнения повреждений и ликвидации последствий инцидента.
Ранее Life.ru писал, что женщина пострадала при отражении атаки БПЛА на Ростовскую область. Украинские дроны атаковали хутор Лесной в Каменском районе.