ВСУ ночью попытались атаковать Волгоградскую область беспилотниками

Ночью в воскресенье Волгоградская область подверглась попытке атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Тем не менее, в результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. В настоящее время специалисты оперативных и ремонтных служб, а также сотрудники РЖД работают на месте происшествия для уточнения повреждений и ликвидации последствий инцидента.