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26 июля, 21:34

Над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбили 12 БПЛА почти за два часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над Крымом, Ростовской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 21:50 мск 26 июля до 00:00 мск 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Наибольшее количество вражеских беспилотников уничтожили над Ростовской областью — восемь штук. Над Республикой Крым и Брянской областью ликвидировали по два БПЛА.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области из-за атаки украинских дронов пострадала женщина. Также обломки БПЛА повредили окна в домах и автомобиль.

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Лия Мурадьян
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