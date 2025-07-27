Над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбили 12 БПЛА почти за два часа

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над Крымом, Ростовской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 21:50 мск 26 июля до 00:00 мск 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Наибольшее количество вражеских беспилотников уничтожили над Ростовской областью — восемь штук. Над Республикой Крым и Брянской областью ликвидировали по два БПЛА.