Два человека пострадали при ударе ВСУ по машине скорой помощи в Запорожье

В запорожском селе Скельки Васильевского муниципального округа машина скорой помощи подверглась атаке украинских беспилотников. В результате инцидента пострадали пациентка и водитель. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Очередная циничная атака БПЛА противника совершена в Васильевском муниципальном округе – ударили по машине скорой помощи в селе Скельки», – написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи, когда тот направлялся на вызов к женщине 1967 года рождения. Вследствие атаки пациентка и водитель получили осколочные ранения. Пострадавшим в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.