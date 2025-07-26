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26 июля, 20:12

Два человека пострадали при ударе ВСУ по машине скорой помощи в Запорожье

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

В запорожском селе Скельки Васильевского муниципального округа машина скорой помощи подверглась атаке украинских беспилотников. В результате инцидента пострадали пациентка и водитель. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Очередная циничная атака БПЛА противника совершена в Васильевском муниципальном округе – ударили по машине скорой помощи в селе Скельки», – написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи, когда тот направлялся на вызов к женщине 1967 года рождения. Вследствие атаки пациентка и водитель получили осколочные ранения. Пострадавшим в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали курскую деревню в пяти километрах от границы с Украиной. При ударе вражеского беспилотника погиб мирный житель.

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Юния Ларсон
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