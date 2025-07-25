Кондратьев: В Тимашёвске обломки БПЛА упали на территорию вокзала

В ночь на 25 июля Краснодарский край подвергся масштабному нападению с использованием беспилотных летательных аппаратов, организованному украинскими силами. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Главы районов оперативно докладывают обстановку. В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна, без пострадавших», — говорится в телеграм-канале губернатора.

Более серьёзный инцидент произошёл в Тимашевске, где обломки беспилотника упали на территорию железнодорожного вокзала. Падение вызвало повреждение одного из вагонов пассажирского состава, следовавшего через город. В результате происшествия два человека получили лёгкие травмы.

На место происшествия незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи, а также оперативные группы аварийно-спасательных и специальных служб.

Глава муниципального образования Андрей Палий, работавший на месте происшествия, сообщил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Один из граждан отказался от госпитализации, тогда как второго доставили в медицинское учреждение для обследования. После проведения осмотра и оказания первой помощи пассажира по его просьбе вернули на железнодорожную станцию. В настоящее время поезд продолжил движение по установленному маршруту.

В результате падения беспилотника на территории вокзала временно прервалось электроснабжение, однако энергетики оперативно устранили последствия аварии. Железнодорожная инфраструктура не получила существенных повреждений, случаев возгорания или других чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.