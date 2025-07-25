Кондратьев: В Тимашёвске обломки БПЛА упали на территорию вокзала
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В ночь на 25 июля Краснодарский край подвергся масштабному нападению с использованием беспилотных летательных аппаратов, организованному украинскими силами. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Главы районов оперативно докладывают обстановку. В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна, без пострадавших», — говорится в телеграм-канале губернатора.
Более серьёзный инцидент произошёл в Тимашевске, где обломки беспилотника упали на территорию железнодорожного вокзала. Падение вызвало повреждение одного из вагонов пассажирского состава, следовавшего через город. В результате происшествия два человека получили лёгкие травмы.
На место происшествия незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи, а также оперативные группы аварийно-спасательных и специальных служб.
Глава муниципального образования Андрей Палий, работавший на месте происшествия, сообщил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Один из граждан отказался от госпитализации, тогда как второго доставили в медицинское учреждение для обследования. После проведения осмотра и оказания первой помощи пассажира по его просьбе вернули на железнодорожную станцию. В настоящее время поезд продолжил движение по установленному маршруту.
В результате падения беспилотника на территории вокзала временно прервалось электроснабжение, однако энергетики оперативно устранили последствия аварии. Железнодорожная инфраструктура не получила существенных повреждений, случаев возгорания или других чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.
Ранее сообщалось об атаке дронов на Ставропольский край. В небе над Невинномыском, по словам горожан, прозвучало не менее 20 взрывов.