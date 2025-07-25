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25 июля, 01:49

Росавиация: План Ковёр введён в аэропортах восьми городов России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» введён в аэропортах восьми городов России для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Меняйло: В Северной Осетии и других регионах СКФО введён план Ковёр
Меняйло: В Северной Осетии и других регионах СКФО введён план Ковёр

А ранее жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о 20 взрывах над городом, а также о работе противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников ВСУ типа «Лютый». Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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Тимур Хингеев
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