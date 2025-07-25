Росавиация: План Ковёр введён в аэропортах восьми городов России

План «Ковёр» введён в аэропортах восьми городов России для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

« Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов », — говорится в сообщении.

А ранее жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о 20 взрывах над городом, а также о работе противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников ВСУ типа «Лютый». Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.