Меняйло: В Северной Осетии и других регионах СКФО введён план Ковёр
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На территории Республики Северная Осетия — Алания, а также в других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введён план «Ковёр». Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план «Ковер», — говорится в сообщении Меняйло, опубликованном в 03:01 по московскому времени.
В 02:27 на территории Северной Осетии был введён режим беспилотной опасности. Жителей предупредили о возможном замедлении работы мобильного интернета.
План «Ковёр» вводится, когда неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство и диспетчер аэропорта не понимает, что с ними делать. Это необходимо для безопасности гражданских лайнеров. Если неизвестный объект не выходит на связь, то к делу привлекают военных.
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