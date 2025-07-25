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25 июля, 00:10

Меняйло: В Северной Осетии и других регионах СКФО введён план Ковёр

Обложка © ТАСС / Кирилл Чеходаров

Обложка © ТАСС / Кирилл Чеходаров

На территории Республики Северная Осетия — Алания, а также в других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введён план «Ковёр». Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план «Ковер», — говорится в сообщении Меняйло, опубликованном в 03:01 по московскому времени.

В 02:27 на территории Северной Осетии был введён режим беспилотной опасности. Жителей предупредили о возможном замедлении работы мобильного интернета.

План «Ковёр» вводится, когда неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство и диспетчер аэропорта не понимает, что с ними делать. Это необходимо для безопасности гражданских лайнеров. Если неизвестный объект не выходит на связь, то к делу привлекают военных.

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Никита Никонов
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