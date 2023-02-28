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28 февраля, 10:01

Тонкости плана "Ковёр": Лётчик порассуждал о причине закрытия неба над Петербургом

Лётчик Сытник объяснил, зачем и как часто объявляется план "Ковёр"

Объявление в городе плана "Ковёр" подразумевает, что все находящиеся в небе самолёты должны приземлиться. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал заслуженный пилот России, бывший лётный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник.

Когда неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство и диспетчер не понимает, что с ними делать, то тогда и вводится план "Ковёр". Это необходимо для безопасности гражданских лайнеров. Если неизвестный объект не выходит на связь, то к делу привлекают военных.

"Такие случаи были очень редко. В пять лет один раз объявляют "Ковёр". Тогда залетали частные воздушные суда или неопознанные летающие объекты. Тогда давали такую команду", пояснил Сытник.

Авиакомпания "Россия" скорректировала несколько рейсов в и из Петербурга после закрытия неба

Авиакомпания "Россия" скорректировала несколько рейсов в и из Петербурга после закрытия неба

Напомним, пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Северной столицей закрыто воздушное пространство — на подлётах к городу не было ни одного самолёта. По информации СМИ, Пулково закрыто из-за неопознанного летающего объекта. Власти ввели план "Ковёр" и подтвердили, что аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Через несколько часов небо начали открывать.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Татьяна Миссуми
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