Тонкости плана "Ковёр": Лётчик порассуждал о причине закрытия неба над Петербургом

Объявление в городе плана "Ковёр" подразумевает, что все находящиеся в небе самолёты должны приземлиться. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал заслуженный пилот России, бывший лётный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник.

Когда неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство и диспетчер не понимает, что с ними делать, то тогда и вводится план "Ковёр". Это необходимо для безопасности гражданских лайнеров. Если неизвестный объект не выходит на связь, то к делу привлекают военных.