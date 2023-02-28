Воздушное пространство над Петербургом закрыто в радиусе 200 км
Flightradar: Воздушное пространство над Петербургом закрыто
Воздушное пространство над Петербургом закрыто: на подлётах к городу сейчас нет ни одного гражданского воздушного судна, аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолёты. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Как пишет телеграм-канал "112", Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Введён план "Ковёр", которые предусматривает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, за исключением военных и спасательных. "Рен-ТВ" уточняет, что воздушное пространство в районе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге закрыто в радиусе 200 км, ведётся поиск нарушителя.
А ранее сегодня жители Подмосковья, Крыма, Ленинградской, Белгородской областей сообщили о взломах эфира некоторых ТВ-каналов и радио — вместо трансляции там шли предупреждения о "ракетной угрозе". В МЧС уже заявили, что это фейк. Похожий инцидент уже происходил 22 февраля. Тогда радиостанции подверглись хакерской атаке, и жители Подмосковья, Белгорода, Саратова, Старого Оскола, Уфы, Воронежа, Казани, Новоуральска, Нижнего Новгорода и Магнитогорска также услышали предупреждения о воздушной тревоге.
ТАСС/dpa/picture-alliance