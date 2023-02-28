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28 февраля, 07:57
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Воздушное пространство над Петербургом закрыто в радиусе 200 км

Flightradar: Воздушное пространство над Петербургом закрыто

Воздушное пространство над Петербургом закрыто: на подлётах к городу сейчас нет ни одного гражданского воздушного судна, аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолёты. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Как пишет телеграм-канал "112", Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Введён план "Ковёр", которые предусматривает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, за исключением военных и спасательных. "Рен-ТВ" уточняет, что воздушное пространство в районе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге закрыто в радиусе 200 км, ведётся поиск нарушителя.

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А ранее сегодня жители Подмосковья, Крыма, Ленинградской, Белгородской областей сообщили о взломах эфира некоторых ТВ-каналов и радио — вместо трансляции там шли предупреждения о "ракетной угрозе". В МЧС уже заявили, что это фейк. Похожий инцидент уже происходил 22 февраля. Тогда радиостанции подверглись хакерской атаке, и жители Подмосковья, Белгорода, Саратова, Старого Оскола, Уфы, Воронежа, Казани, Новоуральска, Нижнего Новгорода и Магнитогорска также услышали предупреждения о воздушной тревоге.

Обложка ©

ТАСС/dpa/picture-alliance

Александра Вишнякова
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