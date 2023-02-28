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28 февраля, 08:12

Власти Петербурга подтвердили, что аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолёты

Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что аэропорт Пулково временно закрыт — не принимает и не отправляет самолёты. Соответствующее сообщение появилось в официальной группе правительства города во "ВКонтакте".

"Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты", — говорится в заявлении, при этом причины закрытия воздушной гавани не уточняются.

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Напомним, ранее пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Петербургом закрыто воздушное пространство — на подлётах к городу сейчас нет ни одного гражданского воздушного судна. По данным СМИ, аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Введён план "Ковёр".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Ермохин

Александра Вишнякова
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