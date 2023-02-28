Власти Петербурга подтвердили, что аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолёты
Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что аэропорт Пулково временно закрыт — не принимает и не отправляет самолёты. Соответствующее сообщение появилось в официальной группе правительства города во "ВКонтакте".
"Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты", — говорится в заявлении, при этом причины закрытия воздушной гавани не уточняются.
Напомним, ранее пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Петербургом закрыто воздушное пространство — на подлётах к городу сейчас нет ни одного гражданского воздушного судна. По данным СМИ, аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Введён план "Ковёр".
ТАСС / Сергей Ермохин