Власти Петербурга подтвердили, что аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолёты

Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что аэропорт Пулково временно закрыт — не принимает и не отправляет самолёты. Соответствующее сообщение появилось в официальной группе правительства города во "ВКонтакте".

"Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты", — говорится в заявлении, при этом причины закрытия воздушной гавани не уточняются.