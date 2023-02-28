Авиакомпания "Россия" скорректировала несколько рейсов в и из Петербурга после закрытия неба

Авиакомпания "Россия" в связи с ограничением использования воздушного пространства над Санкт-Петербургом скорректировала выполнение нескольких рейсов в и из Северной столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

"В связи с поступившей из ГК по ОрВД информации об ограничении использования воздушного пространства на данный момент авиакомпания "Россия" скорректировала выполнение нескольких рейсов: FV 6018 Внуково – Пулково отправлен обратно в аэропорт вылета. Ожидается задержка вылетов из Пулково следующих рейсов: FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 Внуково, FV 6565 Сочи, FV 6569 Сочи, FV 6447 Кировск", — сказано в сообщении.

В авиакомпании добавили, что пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.

Тем временем в пресс-службе московского аэропорта Внуково сообщили, что несколько самолётов, вылетевших в Петербург, возвращаются в столичную воздушную гавань. Также там отметили, что, возможно, в ближайшее время будут переносы рейсов, которые должны отправиться в аэропорт Пулково.