Авиакомпания "Россия" скорректировала несколько рейсов в и из Петербурга после закрытия неба
Авиакомпания "Россия" в связи с ограничением использования воздушного пространства над Санкт-Петербургом скорректировала выполнение нескольких рейсов в и из Северной столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.
"В связи с поступившей из ГК по ОрВД информации об ограничении использования воздушного пространства на данный момент авиакомпания "Россия" скорректировала выполнение нескольких рейсов: FV 6018 Внуково – Пулково отправлен обратно в аэропорт вылета. Ожидается задержка вылетов из Пулково следующих рейсов: FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 Внуково, FV 6565 Сочи, FV 6569 Сочи, FV 6447 Кировск", — сказано в сообщении.
В авиакомпании добавили, что пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.
Тем временем в пресс-службе московского аэропорта Внуково сообщили, что несколько самолётов, вылетевших в Петербург, возвращаются в столичную воздушную гавань. Также там отметили, что, возможно, в ближайшее время будут переносы рейсов, которые должны отправиться в аэропорт Пулково.
Напомним, ранее пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Северной столицей закрыто воздушное пространство — на подлётах к городу не было ни одного гражданского воздушного судна. По информации СМИ, аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Власти ввели план "Ковёр". Позже власти города подтвердили, что Пулково не принимает и не отправляет рейсы.
ТАСС / Александр Щербак