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28 февраля, 08:58

Небо над Петербургом начинают открывать

"Рен-ТВ": Небо над Санкт-Петербургом открывают, план "Ковёр" отменён

Небо над Санкт-Петербургом, закрытое утром из-за неопознанного объекта, открывают. План "Ковёр" отменён. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

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Напомним, ранее пользователи сервиса Flightradar заметили, что над Петербургом закрыто воздушное пространство — на подлётах к городу не было ни одного гражданского воздушного судна. По данным СМИ, аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Был введён план "Ковёр". Позже власти подтвердили, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Александра Вишнякова
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