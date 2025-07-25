Жители Славянска-на-Кубани сообщили о серии взрывов над городом на фоне атаки дронов

В Краснодарском крае над Славянском-на-Кубани прогремела серия взрывов. Очевидцы предполагают, что причиной тому стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

Взрывы были слышны в южной части города. Некоторые жители утверждают, что их было не менее четырёх, наблюдались яркие вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Также поступали сообщения о взрывах в Кореновске и Тимашёвске. Официальных комментариев пока нет.