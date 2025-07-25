Жители Славянска-на-Кубани сообщили о серии взрывов над городом на фоне атаки дронов
SHOT: Серия взрывов прогремела над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае
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В Краснодарском крае над Славянском-на-Кубани прогремела серия взрывов. Очевидцы предполагают, что причиной тому стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам ВСУ. Об этом сообщает SHOT.
Взрывы были слышны в южной части города. Некоторые жители утверждают, что их было не менее четырёх, наблюдались яркие вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Также поступали сообщения о взрывах в Кореновске и Тимашёвске. Официальных комментариев пока нет.
Пару часов сообщалось об отражении атаки украинских беспилотников «Лютый» в Ростовской области. По информации SHOT, жители Таганрога, Новочеркасска, Шахт и Матвеева Кургана слышали взрывы, звуки пролетающих дронов и видели вспышки в небе. Официальная информация по этому поводу пока также отсутствует.
Напомним, вчера ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, организованной ВСУ. По оценкам местных жителей, этот удар стал одним из самых сильных за последнее время. В результате инцидента погибли два человека, пострадали 13. В Госдуме предупредили киевский режим о неотвратимом наказании.