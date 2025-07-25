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24 июля, 23:43

Жители Славянска-на-Кубани сообщили о серии взрывов над городом на фоне атаки дронов

SHOT: Серия взрывов прогремела над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В Краснодарском крае над Славянском-на-Кубани прогремела серия взрывов. Очевидцы предполагают, что причиной тому стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

Взрывы были слышны в южной части города. Некоторые жители утверждают, что их было не менее четырёх, наблюдались яркие вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Также поступали сообщения о взрывах в Кореновске и Тимашёвске. Официальных комментариев пока нет.

Пару часов сообщалось об отражении атаки украинских беспилотников «Лютый» в Ростовской области. По информации SHOT, жители Таганрога, Новочеркасска, Шахт и Матвеева Кургана слышали взрывы, звуки пролетающих дронов и видели вспышки в небе. Официальная информация по этому поводу пока также отсутствует.

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Напомним, вчера ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, организованной ВСУ. По оценкам местных жителей, этот удар стал одним из самых сильных за последнее время. В результате инцидента погибли два человека, пострадали 13. В Госдуме предупредили киевский режим о неотвратимом наказании.

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Антон Голыбин
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