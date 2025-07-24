«Неотвратимое наказание»: В Госдуме предупредили ВСУ об ответном ударе после атаки на Сочи

Украина провоцирует ответный удар ракетой «Орешник» после атаки украинских беспилотников по Сочи. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Ответ с нашей стороны будет неотвратимым. Это совершенно точно. В Сочи вообще особо не стоят воинские формирования. Это подчёркнутая террористическая акция. Наказание будет неотвратимо, страшно, пусть ждут в любой точке Украины», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Колесник дополнил, что Киев целенаправленно стремится проверить наличие у РФ ракеты «Орешник». По его словам, кажется, прошло много времени с момента её последнего применения, и, возможно, ВСУ решили проверить, будет ли данная ракета использована. Возможно, они соскучились, отметил депутат.