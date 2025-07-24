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24 июля, 11:40

«Неотвратимое наказание»: В Госдуме предупредили ВСУ об ответном ударе после атаки на Сочи

Депутат Колесник: Киев атакой на Сочи напрашивается на ответный удар «Орешником»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украина провоцирует ответный удар ракетой «Орешник» после атаки украинских беспилотников по Сочи. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Ответ с нашей стороны будет неотвратимым. Это совершенно точно. В Сочи вообще особо не стоят воинские формирования. Это подчёркнутая террористическая акция. Наказание будет неотвратимо, страшно, пусть ждут в любой точке Украины», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Колесник дополнил, что Киев целенаправленно стремится проверить наличие у РФ ракеты «Орешник». По его словам, кажется, прошло много времени с момента её последнего применения, и, возможно, ВСУ решили проверить, будет ли данная ракета использована. Возможно, они соскучились, отметил депутат.

Колесник также подчеркнул, что действия ВСУ были направлены против мирных граждан и отдыхающих. Депутат добавил, что компетентные органы, включая спецслужбы и Военно-следственный комитет, проведут расследование для установления всей цепи событий и привлечения виновных к ответственности.

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Напомним, что в ночь на 24 июля Краснодарский край стал объектом масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов, организованной ВСУ. По оценкам местных жителей, этот удар был одним из самых сильных за последнее время. В результате повышенной угрозы и введенных ограничений на полёты, в аэропорту региона было задержано около 60 рейсов. В результате инцидента погибли два человека. Власти продолжают ликвидацию последствий нападения. Также стало известно, откуда ВСУ могли запускать дроны для атаки по Сочи.

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Дарья Нарыкова
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