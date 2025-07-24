Генерал раскрыл, откуда могли запускаться дроны ВСУ для атаки по Сочи

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники, атаковавшие Сочи, с территорий Одесской и Николаевской областей. Об этом заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. По его словам, дальность полёта БПЛА достигает тысячи километров, что даёт им возможность достичь Краснодарского края с украинских территорий.

«Предположу, что БПЛА на Сочи запускали с территории Украины, с территорий, подконтрольных Украине. Дроны ВСУ имеют радиус действия до тысячи километров, так что они легко могли быть запущены с территории Николаевской и Одесской областей или с подконтрольной Киеву территории Херсонской области», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Липовой также указал на то, что горный рельеф Краснодарского края делает практически нереальным запуск дронов с территории России. Он предположил, что часть беспилотников могла быть уничтожена в процессе полёта, но определённое количество всё же достигло намеченных целей.

По словам эксперта, запуск БПЛА ВСУ в сторону Сочи с территории РФ маловероятен из-за географических особенностей и сложного рельефа местности, который существенно затрудняет подобные операции. Теоретически, запуск с гор возможен, но практически трудноосуществим. Таким образом, наиболее вероятным остаётся вариант запуска с Украины или подконтрольных ей территорий, подытожил Липовой.