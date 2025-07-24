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24 июля, 08:59

На видео попал момент удара БПЛА по машине в Сочи, убившего двух женщин

Обложка © Corona Borealis Studio

Обложка © Corona Borealis Studio

Обломки одного из дронов, упавшего в Сочи, попали на автомобиль местной жительницы. В результате ЧП женщина и её пассажирка погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash, опубликовавший видео момента происшествия.

В салоне пострадавшей иномарки находились 41-летняя работница железной дороги, мать троих детей, и её коллега. По данным источника, женщины возвращались с работы, когда произошёл инцидент.

Кадры с места ЧП. Видео © Telegram / Kub Mash

На кадрах видно, как очевидцы оперативно пытаются оказать помощь пострадавшей. Женщина истошно просит о помощи и едва сдерживает слёзы. По предварительной информации, обе женщины были доставлены в медицинское учреждение, где скончались.

Момент уничтожения дрона ВСУ на Кубани попал на видео
Момент уничтожения дрона ВСУ на Кубани попал на видео

Напомним, что в ночь с 23 на 24 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ. По свидетельству местных жителей, это был один из самых интенсивных ударов за последнее время. В Сочи очевидцы сообщали о многочисленных взрывах – от 15 до 20, которые были слышны в различных частях города.

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Алиса Хуссаин
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