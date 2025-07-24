На видео попал момент удара БПЛА по машине в Сочи, убившего двух женщин

Обломки одного из дронов, упавшего в Сочи, попали на автомобиль местной жительницы. В результате ЧП женщина и её пассажирка погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash, опубликовавший видео момента происшествия.

В салоне пострадавшей иномарки находились 41-летняя работница железной дороги, мать троих детей, и её коллега. По данным источника, женщины возвращались с работы, когда произошёл инцидент.

Кадры с места ЧП. Видео © Telegram / Kub Mash

На кадрах видно, как очевидцы оперативно пытаются оказать помощь пострадавшей. Женщина истошно просит о помощи и едва сдерживает слёзы. По предварительной информации, обе женщины были доставлены в медицинское учреждение, где скончались.