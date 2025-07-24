Момент уничтожения дрона ВСУ на Кубани попал на видео

В небе над Сочи ночью сработала система противовоздушной обороны — был сбит беспилотник ВСУ. Момент попадания попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kub Mash .

На опубликованных кадрах видно, как зенитный снаряд поражает воздушную цель. Через секунду небо озаряет вспышка — это момент уничтожения украинского дрона.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 июля атака дронов ВСУ произошла в Краснодарском крае. По словам очевидцев, она стала одной из самых мощных за последнее время. Жители Сочи сообщили о 15–20 взрывах, прогремевших в разных районах города.