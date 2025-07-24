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Регион
24 июля, 06:37

Момент уничтожения дрона ВСУ на Кубани попал на видео

Kub Mash: Появилось видео уничтожения украинского дрона в Сочи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

В небе над Сочи ночью сработала система противовоздушной обороны — был сбит беспилотник ВСУ. Момент попадания попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

Появилось видео уничтожения украинского дрона системой ПВО в Сочи. Видео © Telegram / Kub Mash

На опубликованных кадрах видно, как зенитный снаряд поражает воздушную цель. Через секунду небо озаряет вспышка — это момент уничтожения украинского дрона.

Три дрона ВСУ сбиты над территорией Крыма
Три дрона ВСУ сбиты над территорией Крыма

Напомним, что в ночь с 23 на 24 июля атака дронов ВСУ произошла в Краснодарском крае. По словам очевидцев, она стала одной из самых мощных за последнее время. Жители Сочи сообщили о 15–20 взрывах, прогремевших в разных районах города.

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Милена Скрипальщикова
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