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Регион
24 июля, 05:23

Три дрона ВСУ сбиты над территорией Крыма

ПВО сбила три дрона над Крымом и один над Белгородской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Средства ПВО сбили три дрона ВСУ над территорией Крыма. Ещё один украинский БПЛА сбили над Белгородчиной. Как сообщили в Минобороны, объекты поразили в период с 6:20 до 7:20 по московскому времени.

Также ранее сообщалось, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 39 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов — 21 — было сбито над акваторией Чёрного моря. 11 беспилотников уничтожено над акваторией Азовского моря, а семь — над территорией Краснодарского края. В результате атаки беспилотников ВСУ на Сочи погибла одна женщина, ещё одна пострадала.

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Оксана Попова
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